В МИД России высказались по поводу «винных» санкций в отношении Грузии

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Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал о дискуссиях по поводу «винных» санкций в отношении Грузии.
В МИД России высказались по поводу «винных» санкций в отношении Грузии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как он заявил в интервью РИА Новости, в настоящий момент данная тема уже закрыта.

«Действительно, на волне событий в Грузии конца июня —начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода... Таким образом, на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта», — сказал он.

Вместе с тем Карасин указал, что Россия «сама является объектом многолетнего санкционного давления», поэтому российская сторона осторожно подходит к вопросу введения разного рода ограничительных мер в отношении других государств.

Также представитель МИД подчеркнул, что ограничения на авиаперевозки в Грузию носят временный характер и будут отменены, когда грузинская сторона выполнит озвученные ранее условия.

«Условия его отмены чётко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», — отметил он.

9 июля президент России Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает подобную меру необходимой из уважения к народу Грузии. Это произошло вскоре после того, как Госдума единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.

В свою очередь, бывший гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в резкой форме отреагировал на слова Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

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