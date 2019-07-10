Гендиректор «Рустави 2» нецензурно ответил на слова Путина о санкциях

Гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в резкой форме отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»?» — цитирует Гварамию Sputnik Грузия.

Он возмутился, что каналу «чуть ли не запрещают выражать мнение».

«Валите на Украину и продавайте там этот «Боржоми», — сказал он, добавив нецензурное выражение.

Позднее глава канала в своём Facebook извинился за то, что упомянул «Набеглави». По его словам, у этого производителя правильная маркетинговая политика, а его владельцы — патриоты.

7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2».

Госдума единогласно приняла заявление о санкциях против Тбилиси. Путин заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинам.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал его слова. Он выступил против барьеров между народами двух стран.