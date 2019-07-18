В партии «Слуга народа» рассказали о позиции Зеленского по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский настроен на завершение конфликта в Донбассе и делает для этого конкретные шаги. С таким заявлением выступил председатель украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

«Прекратить войну — главная задача любой политической силы, которая сегодня идёт на выборы (в Верховную раду. — RT). Я уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые сегодня озвучивает президент, дадут нам возможность остановить войну, а после этого её прекратить», — цитирует его ТАСС.

По его словам, позиция Зеленского по ситуации в Донбассе «даёт уверенность в урегулировании конфликта». Разумков, в частности, напомнил об усилении украинской группы в минском процессе, о встрече «нормандской четвёрки» на уровне советников в Париже, а также о телефонном разговоре Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе. Он также заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и к выполнению Минских соглашений.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. По его словам, в этом вопросе многое зависит от результатов парламентских выборов.