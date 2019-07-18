Эксперт по энергетике оценил введение Киевом спецпошлин

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT решение Украины ввести спецпошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ.

«Предложенные Герусом пошлины на импорт на самом деле небольшие. Те, кто импортирует нефтепродукты, дизель, прежде всего, и сжиженный газ, просто переложат дополнительные расходы на конечного потребителя», — отметил Митрахович.

Эксперт предположил, что украинские потребители увидят небольшой рост (в пределах нескольких процентов) на заправках, где они покупают дизель и сжиженный газ, преимущественно для автомобилей.

По словам Митраховича, Украина не решится на более масштабные пошлины.

«Если они это сделают, то им придётся смириться с тем, что нужно покупать в других источниках, это будет дороже, а перед выборами рост цен на заправках никому не нужен, тем более когда сейчас будет формироваться новое правительство по итогам выборов. Что характерно, про уголь они даже не заикнулись, потому что уголь — это ещё более тяжёлая тема. Там заместить уже не получится, потому что украинские перевалочные мощности ограничены — такого количества нужного угля, тем более антрацитовой группы они не найдут», — заключил он.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Герус добавил, что данные пошлины не повлияют на розничные цены на АЗС.