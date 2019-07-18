Гройсман предупредил о риске парализации власти в случае люстрации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против принятия законопроекта главы государства Владимира Зеленского о люстрации чиновников, занимавших высшие посты при экс-президенте Петре Порошенко.

«Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это сильно ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимы», — заявил Гройсман в интервью Интерфакс-Украина.

Украинский премьер также отметил, что законопроект о люстрации требует серьёзной доработки и широкого обсуждения и неприемлем в том виде, в котором пока предлагается.

По его мнению, проведение люстрации в настоящее время может привести к несправедливым решениям.

«Евгений Нищук (министр культуры Украины. — RT), «голос» двух «майданов», будет люстрирован, а Медведчук, который хочет расколоть и федерализировать Украину, не будет люстрирован, — это несправедливо», — отметил Гройсман.

Ранее Порошенко назвал законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, попыткой вернуть к власти сторонников экс-лидера Украины Виктора Януковича.

12 июля Зеленский подал в Верховную раду законопроект о люстрации в отношении президента, спикера Рады и его заместителей, премьер-министра, главы СБУ, секретаря СНБО и других чиновников.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» связал предложение Зеленского о люстрации с попыткой финансового перераспределения на Украине.