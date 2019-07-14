Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
  • РИА Новости

«Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась?» — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, данный законопроект «не имеет ничего общего» с демократическими и европейскими нормами и создан с целью отвлечения внимания от возвращения к власти пятой колонны.

«Богданы, Портновы — это только первые ласточки. Коломойские — это попытка отомстить за «ПриватБанк» — это такая, знаете, мелкая месть», — отметил бывший украинский лидер.

Он подчеркнул, что планируемую люстрацию невозможно сравнивать с той, которая была в 2014 году.

«Даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 2014 года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливал «майдан»... разрушили армию, разрушили государство... И, наоборот, те, кто... за пять лет сделал больше, чем за четверть века до этого», — заключил политик.

Ранее Порошенко выразил мнение, что идея о люстрации была задумана антиукраинскими силами и является показателем «неприкрытого пророссийского реванша».

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о люстрации, в частности, президента, спикера Верховной рады и его заместителей, премьер-министра, главы СБУ, секретаря СНБО и других чиновников.

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