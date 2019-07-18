В Кремле высказались о возможности личной встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в настоящий момент возможность данной встречи не обсуждается.

«Нет, пока об этом (встрече президентов. — RT) речи не идёт. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налёта предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьёзно решать серьёзные проблемы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

В Кремле позднее отметили, что разговор лидеров «носил достаточно прагматичный характер» и занял около 20 минут.

Вместе с этим в пресс-службе президента Украины указали, что освобождение моряков стало ключевым вопросом в ходе переговоров.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского.

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