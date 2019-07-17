В Самарской области госпитализировали почти 70 граждан Узбекистана из-за отравления

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Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что 68 граждан страны были доставлены в больницу с признаками отравления в Самарской области.
В Самарской области госпитализировали почти 70 граждан Узбекистана из-за отравления
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области, с диагнозом «отравление неустановленным веществом» госпитализированы», — указывается в заявлении министерства.

Как отмечает МИД, все пострадавшие работали легально и имели необходимые трудовые соглашения. Также уточняется, что работодатель уже проинформировал генконсульство Узбекистана, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением.

Ранее заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк сообщил, что с признаками пищевого отравления в городе госпитализированы 54 человека, среди которых 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом».

Также URA.RU передавало, что на Урале проходит проверка по факту отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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