В Самарской области госпитализировали почти 70 граждан Узбекистана из-за отравления
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области, с диагнозом «отравление неустановленным веществом» госпитализированы», — указывается в заявлении министерства.
Как отмечает МИД, все пострадавшие работали легально и имели необходимые трудовые соглашения. Также уточняется, что работодатель уже проинформировал генконсульство Узбекистана, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением.
Ранее заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк сообщил, что с признаками пищевого отравления в городе госпитализированы 54 человека, среди которых 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом».
Также URA.RU передавало, что на Урале проходит проверка по факту отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.