Правительство Украины уволило врио главы ГФС

Кабинет министров Украины уволил Александра Власова с должности временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это освобождение будет реализовано — сегодня решение принято», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 17 июля.

Ранее Власов написал заявление об увольнении.

Решение об отставке он принял после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал его лично написать заявление об увольнении, так как он не может «справиться с людьми» в своей вертикали.