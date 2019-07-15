Зеленский решил сменить 12 послов
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Об этом заявили в администрации украинского президента.
«Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон», — говорится в сообщении в социальной сети Facebook.
Отмечается, что работа по подбору и оформлению новых дипломатов уже началась.
Ожидается, что соответствующие указы Зеленского будут в ближайшее время опубликованы.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов объявил о своём уходе после соответствующего требования Зеленского.
Украинский президент также призвал уволиться руководителей четырёх таможен.