Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться
Об этом говорится на сайте главы Украины.
Отмечается, что соответствующий призыв был озвучен на фоне заявления Зеленского о том, что он серьёзно настроен на борьбу с контрабандой.
«Он призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят другим способом», — указывает пресс-служба украинского лидера.
Уточняется, что Зеленский также сообщил, что 8 июля подпишет указ о борьбе с контрабандой.
24 июня глава Украины уволил руководителей Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.