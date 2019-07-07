Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.

Об этом говорится на сайте главы Украины.

Отмечается, что соответствующий призыв был озвучен на фоне заявления Зеленского о том, что он серьёзно настроен на борьбу с контрабандой.

«Он призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят другим способом», — указывает пресс-служба украинского лидера.

Уточняется, что Зеленский также сообщил, что 8 июля подпишет указ о борьбе с контрабандой.

24 июня глава Украины уволил руководителей Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.