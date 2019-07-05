Зеленский сменил главу Донецкой областной государственной администрации

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.
Зеленский сменил главу Донецкой областной государственной администрации
  • РИА Новости

«Освободить Куца Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко. — RT)», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

Другим своим указом Зеленский назначил главой Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Также Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

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