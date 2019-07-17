Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
  • © MFA Russia
  • globallookpress.com

В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что взаимоотношения властей и оппозиции — это внутреннее дело Грузии и Россия вмешиваться в этот процесс не собирается.

«Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы», — заявил Лавров.

Он усомнился, что такие деятели задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране.

Ранее в Кремле заявили, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.

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