Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
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В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что взаимоотношения властей и оппозиции — это внутреннее дело Грузии и Россия вмешиваться в этот процесс не собирается.
«Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы», — заявил Лавров.
Он усомнился, что такие деятели задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране.
Ранее в Кремле заявили, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.