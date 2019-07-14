Гройсман предложил вдвое сократить количество министров на Украине

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо вдвое сократить количество министров в стране в целях оптимизации управления и улучшения результатов работы министерств.
Гройсман предложил вдвое сократить количество министров на Украине
  • Reuters

«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», — приводит пресс-служба правительства слова Гройсмана в эфире телеканала «Украина».

Как уточнили в украинском кабмине, в настоящее время на Украине 25 министров, включая главу правительства и шесть вице-премьер-министров.

Ранее Гройсман подтвердил намерение сохранить пост после выборов в Верховную раду 21 июля.

Он также заявил, что более 8% украинцев предпочли бы видеть его следующим премьер-министром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить