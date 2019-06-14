Гройсман собирается бороться за должность премьера Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении бороться за занимаемую им в настоящий момент должность в составе новой Верховной рады в случае своего прохождения в парламент после выборов.
Гройсман собирается бороться за должность премьера Украины
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1».

«Почти 8,13% человек хотят, чтобы Гройсман был следующим премьер-министром. Моё прохождение в Раду даёт возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И тогда я смогу претендовать на должность премьер-министра», — сказал он.

Ранее Верховная рада Украины отказалась отправлять Гройсмана в отставку. Политик поблагодарил депутатов за это решение. 

30 мая Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли несколько действующих членов правительства, а сам премьер возглавил список кандидатов в депутаты. 

Подробнее о партии Гройсмана — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить