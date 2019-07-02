Гройсман заявил о неизменности своих приоритетов на посту премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его приоритеты в борьбе за сохранение занимаемой должности в правительстве страны после парламентских выборов 21 июля остаются неизменными.

«И в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве я буду претендовать на должность премьер-министра... Мои приоритеты остаются неизменными», — цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

По словам главы правительства, если его партия «Украинская стратегия» получит места в Верховной раде по результатам выборов, её участники выберут дальнейшую стратегию работы.

Премьер подчеркнул, что его деятельность на данном посту приносит результаты, но при этом он мог бы сделать ещё больше для страны.

Ранее Гройсман заявил, что более 8% граждан Украины предпочли бы видеть его следующим премьер-министром.