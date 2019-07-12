Адвокаты: меру пресечения в отношении Вышинского могут изменить
Как передаёт издание, не исключено, что суд в Киеве в понедельник, 15 июля, изменит меру пресечения в отношении Вышинского, «например, на домашний арест или выход под личные обязательства».
Кроме того, если представители прокуратуры вновь не выступят с инициативой перенести сроки предстоящего судебного заседания, журналист имеет шанс «покинуть СИЗО 22 июля, поскольку именно в этот день истекает срок его содержания под стражей».
«Если в понедельник суд изменит меру пресечения, то в тот же день решение должно быть реализовано. Перспективы положительного исхода большие, поскольку есть признаки, что у стороны обвинения отсутствуют доказательства», — уточнил Доманский.
В свою очередь, Дияментович отметил, что выход его подопечного из СИЗО не означает завершения возбуждённого в его отношении уголовного дела, подчеркнув при этом, что в настоящее время «нет никаких оснований держать Вышинского под стражей».
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что продвижение в вопросе освобождения Кирилла Вышинского может произойти после выборов в Верховную раду — после 21 июля.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал об условиях содержания журналиста в киевском СИЗО.
Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.