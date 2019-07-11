Венедиктов рассказал об условиях Вышинского в СИЗО

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RT
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с RT рассказал об условиях содержания в СИЗО руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Венедиктов рассказал об условиях Вышинского в СИЗО
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«Кирилл живёт в четырёхместной камере. Я туда зашёл, меня туда пустили. Она довольно большая, она очень светлая. Там работает телевизор — идут все украинские каналы. Сидит он с бывшими людьми из правоохранительных органов», — сказал Венедиктов.

По его словам, в целом условия «сносные».

«Там тюремный быт — неприятный, некомфортный, но сносный, с точки зрения того, что я ожидал увидеть», — отметил журналист.

10 июля Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО.

 

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