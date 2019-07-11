Медведчук назвал сроки возможного продвижения по делу Вышинского

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что продвижение в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может произойти после выборов в Верховную раду.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что пройдёт 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся», — ответил Медведчук на соответствующий вопрос.

По его словам, ситуация с Вышинским «стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением».

Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил Кирилла Вышинского в СИЗО в Киеве.

При этом он рассказал о передаче президенту Украины Владимиру Зеленскому личного письма матери журналиста.

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