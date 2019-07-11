Пограничники заявили об отсутствии очередей на границе России и Грузии
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- РИА Новости
«Никакого ажиотажа нет, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Время ожидания легкового автотранспорта составляет примерно 10—15 минут», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.
8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение возобновления авиасообщения в настоящее время является преждевременным.