Пограничники заявили об отсутствии очередей на границе России и Грузии

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В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии заявили, что отмена авиасообщения с Грузией с 8 июля не привела к очередям на пункте пропуска на российско-грузинской границе.
Пограничники заявили об отсутствии очередей на границе России и Грузии
  • © Самвел Сепетчян
  • РИА Новости

«Никакого ажиотажа нет, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Время ожидания легкового автотранспорта составляет примерно 10—15 минут», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение возобновления авиасообщения в настоящее время является преждевременным.

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