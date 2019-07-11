Пограничники заявили об отсутствии очередей на границе России и Грузии

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии заявили, что отмена авиасообщения с Грузией с 8 июля не привела к очередям на пункте пропуска на российско-грузинской границе.

© Самвел Сепетчян

РИА Новости

«Никакого ажиотажа нет, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Время ожидания легкового автотранспорта составляет примерно 10—15 минут», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы. 8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение возобновления авиасообщения в настоящее время является преждевременным.