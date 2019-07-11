Туск считает неоправданным решение России по авиасообщению с Грузией

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Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что решение о приостановке прямого авиасообщения России с Грузией неоправданно и несправедливо.
Туск считает неоправданным решение России по авиасообщению с Грузией
  • © Global Look Press

«Решение России прекратить полёты в Грузию является диспропорциональным, с одной стороны, и несправедливым — с другой. Оно ничем не оправдано. Евросоюз в этом вопросе полностью солидарен с Грузией», — сказал он во время пресс-конференции с грузинским президентом Саломе Зурабишвили. Слова Туска приводит Интерфакс.

Он добавил, что Европейский совет продолжает поддерживать «территориальную целостность Грузии».

8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение возобновления авиасообщения в настоящее время является преждевременным.

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