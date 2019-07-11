В Госдуме оценили идею советника Зеленского переименовать Россию

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев в беседе с RT прокомментировал заявление советника Владимира Зеленского Никиты Потураева, который предложил переименовать Россию и русский язык.
В Госдуме оценили идею советника Зеленского переименовать Россию
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть вообще этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит», — заявил депутат.

Ранее Потураев предложил переименовать Россию в Московию, а русский язык в российский.

Он назвал себя филологом, отметив, в частности, что украинский русский язык отличается от русского варианта русского языка.

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