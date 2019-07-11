В Госдуме оценили идею советника Зеленского переименовать Россию
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«Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть вообще этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит», — заявил депутат.
Ранее Потураев предложил переименовать Россию в Московию, а русский язык в российский.
Он назвал себя филологом, отметив, в частности, что украинский русский язык отличается от русского варианта русского языка.