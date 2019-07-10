Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
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«Это решение не было неожиданным, так как партнёры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения», — цитирует Кавлашвили РИА Новости.
Он подчеркнул, что руководство канала должно быть наказано.
В свою очередь, юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвала абсурдной жалобу Нижарадзе о том, что цена её доли в компании из-за последних инцидентов понизилась.
Ранее Гварамия нецензурно ответил на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений поставок вина и минеральной воды из Грузии.
7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире телеканала «Рустави 2».