Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

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Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии. Об этом сообщил адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили.
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
  • © VANO SHLAMOV / AFP

«Это решение не было неожиданным, так как партнёры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения», — цитирует Кавлашвили РИА Новости.

Он подчеркнул, что руководство канала должно быть наказано.

В свою очередь, юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвала абсурдной жалобу Нижарадзе о том, что цена её доли в компании из-за последних инцидентов понизилась.

Ранее Гварамия нецензурно ответил на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений поставок вина и минеральной воды из Грузии.

7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире телеканала «Рустави 2». 

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