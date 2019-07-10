Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

Владелица 9%-й доли грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе требует уволить Николоза Гварамию с поста гендиректора. Об этом сообщил её адвокат Георгий Кавлашвили.

«Сегодня на собрании мы собираемся поставить вопрос об увольнении директора, исходя из создавшейся ситуации. Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», — цитирует юриста Sputnik Грузия.

По его словам, такое поведение дискредитирует канал и вызывает потерю доверия к нему.

Ранее Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2».