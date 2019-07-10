Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

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Владелица 9%-й доли грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе требует уволить Николоза Гварамию с поста гендиректора. Об этом сообщил её адвокат Георгий Кавлашвили.
Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
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«Сегодня на собрании мы собираемся поставить вопрос об увольнении директора, исходя из создавшейся ситуации. Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», — цитирует юриста Sputnik Грузия.

По его словам, такое поведение дискредитирует канал и вызывает потерю доверия к нему.

Ранее Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2». 

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