Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
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«Сегодня на собрании мы собираемся поставить вопрос об увольнении директора, исходя из создавшейся ситуации. Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», — цитирует юриста Sputnik Грузия.
По его словам, такое поведение дискредитирует канал и вызывает потерю доверия к нему.
Ранее Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2».