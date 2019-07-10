Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля. Об этом сообщил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий телеканалом NEWSONE.

«Он в пятницу состоится на российском телевидении», — сказал Козак на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.

Как передаёт Интерфакс, политик поблагодарил российских журналистов, которые не оставляют эту тему.

Козак также выразил надежду на то, что общение между народами двух стран продолжится.

Согласно телепрограмме на сайте «России 1», передача «Надо поговорить» начнётся в 18:00.

NEWSONE должен был проводить телемост с украинской стороны, однако был вынужден отменить его из соображений безопасности.

В связи со сложившейся ситуацией ВГТРК пригласила всех участников запланированного мероприятия в студию в Москве.