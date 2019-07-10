Зеленский представил нового главу Киевской ОГА

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Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Киевской областной государственной администрации во время своего визита в Борисполь. Им стал 35-летний Михаил Бно-Айриян.
Зеленский представил нового главу Киевской ОГА
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал офиса администрации президента Владимира Зеленского. 

Бно-Айриян работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

В 2015—2016 годах был директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортёров при МИД Украины. 

Ранее президент Украины говорил о своём намерении отправить в отставку всех действующих глав ОГА. 

В июне Зеленский уволил 15 глав областных городских администраций. 

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