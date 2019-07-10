Зеленский представил нового главу Киевской ОГА
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал офиса администрации президента Владимира Зеленского.
Бно-Айриян работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В 2015—2016 годах был директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.
Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортёров при МИД Украины.
Ранее президент Украины говорил о своём намерении отправить в отставку всех действующих глав ОГА.
В июне Зеленский уволил 15 глав областных городских администраций.