Зеленский представил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Киевской областной государственной администрации во время своего визита в Борисполь. Им стал 35-летний Михаил Бно-Айриян.

РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал офиса администрации президента Владимира Зеленского. Бно-Айриян работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». В 2015—2016 годах был директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортёров при МИД Украины. Ранее президент Украины говорил о своём намерении отправить в отставку всех действующих глав ОГА. В июне Зеленский уволил 15 глав областных городских администраций.