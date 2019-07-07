Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
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Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, Комарницкий — уроженец Крыма. В 2007 году он стал ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко.

В 2010 году был избран депутатом Луганского  областного совета от Партии регионов.

Ранее Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.

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