Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
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Указ опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, Комарницкий — уроженец Крыма. В 2007 году он стал ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко.
В 2010 году был избран депутатом Луганского областного совета от Партии регионов.
Ранее Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.