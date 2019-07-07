Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, Комарницкий — уроженец Крыма. В 2007 году он стал ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко.

В 2010 году был избран депутатом Луганского областного совета от Партии регионов.

Ранее Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.