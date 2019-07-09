Медведчук прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что идея президента Украины Владимира Зеленского о расширении нормандского формата вряд ли может быть реализована.

Об этом сообщает ТАСС.

«Один положительный момент в этой истории есть — президент всё-таки предложил диалог. Правда, диалог «имени Зеленского» с расширением нормандского формата вряд ли имеет шанс на успех. По крайней мере, зная нынешнюю ситуацию внутри нормандского формата», — сказал Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

Ранее Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу в Минске, при посредничестве США, Великобритании, Франции и Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал идею Зеленского.