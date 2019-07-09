Зеленский примет участие в запуске нового укрытия на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в запуске в эксплуатацию нового укрытия на Чернобыльской атомной электростанции, которое состоится 10 июля.

«10 июля государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльская АЭС» примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным четвёртым реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

9 июля стало известно, что украинское государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) фирмы NOVARKA, возведённый над разрушенным четвёртым энергоблоком.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию. Сообщалось, что проект завершён на 99%.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине.