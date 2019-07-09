Новый саркофаг Чернобыльской АЭС будет введён в эксплуатацию 10 июля
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На мероприятии будут присутствовать представители стран — доноров чернобыльского фонда «Укрытие», ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и различных компаний.
В мероприятии также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.
Строительство нового безопасного конфайнмента началось в 2012 году. Срок эксплуатации НБК составляет 100 лет.
Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине.
В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию. Сообщалось, что проект завершён на 99%.