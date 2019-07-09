Новый саркофаг Чернобыльской АЭС будет введён в эксплуатацию 10 июля

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Украинское государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) фирмы NOVARKA, возведённый над разрушенным четвёртым энергоблоком.
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС будет введён в эксплуатацию 10 июля
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На мероприятии будут присутствовать представители стран — доноров чернобыльского фонда «Укрытие», ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и различных компаний.

В мероприятии также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Строительство нового безопасного конфайнмента началось в 2012 году. Срок эксплуатации НБК составляет 100 лет.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит €3 млн на обеспечение ядерной безопасности на Украине.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию. Сообщалось, что проект завершён на 99%.

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