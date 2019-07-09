Володин оценил преимущество российского вина перед грузинским

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за последние десятилетия качество грузинского вина снизилось и не соответствует мировым стандартам, в отличие от вин из Крыма и Краснодарского края.
Володин оценил преимущество российского вина перед грузинским
  • РИА Новости

«Сейчас время изменилось: у нас лучшие производители вин на территории России многое делают для того, чтобы качество было очень высоким. Поэтому, когда мы говорим о конкуренции, грузинские вина конкурируют лишь ценой, а что касается
качества, оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим, в том же Крыму или Краснодарском крае», — цитирует Володина ТАСС. 

Спикер добавил, что превосходство грузинских вин ушло в прошлое. Он подчеркнул, что грузинские вина имели преимущество в советские времена, но на сегодняшний день у России есть более качественные крымские и краснодарские вина. 

Ранее Госдума приняла заявление о дополнительных экономических мерах против Грузии, в числе которых был запрет на ввоз грузинских вин. 

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