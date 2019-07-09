В Совфеде поддержали идею об экономических мерах против Грузии

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT решение Госдумы принять заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.
В Совфеде поддержали идею об экономических мерах против Грузии
  • Reuters

«Власти Грузии не находят способа утихомирить русофобскую волну, которую провоцирует оппозиция... Поэтому сегодня Грузия публично в силу позиции властей... ведёт себя крайне недружественно в отношении нашей страны», — заявил Морозов.

Он отмечает, что «по законам политики» такой ответ является логичным в контексте действий Грузии.

«Сейчас правит балом агрессивное меньшинство, которому не может противостоять власть, поэтому действия России в данном случае вполне закономерны», — добавил сенатор.

Во вторник, 9 июля, Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.

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