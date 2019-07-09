В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек
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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.
«В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли 8 человек, в том числе трое детей школьного возраста», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
По данным министерства, пострадавшая 24-летняя девушка доставлена в городскую больницу.
Как сообщает агентство Report, в настоящее время она находится в реанимации.
Ранее в ДТП в Брянской области с участием микроавтобуса и грузовика погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.
Кроме того, kp.ru передавал, что Следственный комитет России начал проверку по факту ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Тверской области.