В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек

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В Масаллинском районе на юго-востоке Азербайджана произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе трое школьников, а также один человек получил травмы.
В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек
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  • globallookpress.com
  • © Tofik Babayev/Xinhua

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

«В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли 8 человек, в том числе трое детей школьного возраста», — цитирует ТАСС представителя ведомства. 

По данным министерства, пострадавшая 24-летняя девушка доставлена в городскую больницу.

Как сообщает агентство Report, в настоящее время она находится в реанимации.

Ранее в ДТП в Брянской области с участием микроавтобуса и грузовика погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.

Кроме того, kp.ru передавал, что Следственный комитет России начал проверку по факту ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Тверской области.

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