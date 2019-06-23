В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В Красногвардейского районе Крыма около села Марьяновка микроавтобус столкнулся с препятствием. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщили в МВД по региону.

«Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону Симферополя, столкнулся с препятствием. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.