В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
- РИА Новости
«Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону Симферополя, столкнулся с препятствием. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.