В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Короткая ссылка
В Красногвардейского районе Крыма около села Марьяновка микроавтобус столкнулся с препятствием. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщили в МВД по региону.
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
  • РИА Новости

«Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону Симферополя, столкнулся с препятствием. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить