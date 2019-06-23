Число погибших в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

Число погибших в результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае увеличилось до пяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Количество уточнено, всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые», — приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в ведомстве, основная версия причины аварии — выезд на полосу встречного движения водителя Toyota Celsior.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали.

В конце мая портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.