Число погибших в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти
«Количество уточнено, всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые», — приводит сообщение ТАСС.
Как добавили в ведомстве, основная версия причины аварии — выезд на полосу встречного движения водителя Toyota Celsior.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали.
В конце мая портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.