Число погибших в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

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Число погибших в результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае увеличилось до пяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Количество уточнено, всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые», — приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в ведомстве, основная версия причины аварии — выезд на полосу встречного движения водителя Toyota Celsior. 

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали. 

В конце мая портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.

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