В Госдуме прокомментировали ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT нецензурные высказывания телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

«Ведущий-матершинник не красит ни телевидение, ни имидж страны. Но Россия выше подобных оскорблений и пусть это останется в Грузии. Мы ведём чёткую политику в отношении Тбилиси и сколько бы нас не ругали и не хвалили, менять свои политические принципы мы не собираемся», — сказал он.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.

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