Медведчук рассказал о своём знакомстве с Путиным

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда впервые познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, первое знакомство политиков состоялось в начале 2000-х годов, когда Медведчук занимал должность вице-спикера Верховной рады, а Путин впервые стал президентом России.

«Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным», — приводит РИА Новости заявление Медведчука в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Медведчук также рассказал, что идея предложить Путину стать крёстным отцом его дочери в 2004 году принадлежала его супруге.

«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся... что Владимир Владимирович не отказал в этом», — подчеркнул лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом, по словам Медведчука, Путин видится со своей крестницей. Одна из их последних встреч состоялась до 2014 года в Крыму.

Тогда российский лидер подарил дочери Медведчука букет цветов и плюшевого медведя.

Ранее Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Он отметил, что Путин с уважением относится к человеку, за которого проголосовали 73% украинцев.