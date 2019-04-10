В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.

«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно, он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», — цитирует РИА Новости Пескова.

Осенью 2018 года в Кремле заявляли, что Путин проводит встречи с Медведчуком, однако детали контактов неизвестны.

25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего они были задержаны, а моряки арестованы.