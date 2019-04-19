В Кремле отреагировали на предложение Медведчука о сделке с Россией

Новому украинскому лидеру надо выстраивать доверительные отношения с Москвой, а не идти на какие-либо сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия», — сказал Песков журналистам.

По его словам, это отвечает интересам как россиян, так и украинцев.

Он также отметил, что урегулирование в Донбассе происходит исключительно на основе Минских соглашений.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Он предложил шоумену Владимиру Зеленскому в случае победы на выборах заключить сделку с Россией.