В Кремле отреагировали на предложение Медведчука о сделке с Россией
- Reuters
«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия», — сказал Песков журналистам.
По его словам, это отвечает интересам как россиян, так и украинцев.
Он также отметил, что урегулирование в Донбассе происходит исключительно на основе Минских соглашений.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Он предложил шоумену Владимиру Зеленскому в случае победы на выборах заключить сделку с Россией.