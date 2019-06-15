Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», — цитирует РИА Новости Медеведчука.

Ранее Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Позднее президент России выразил надежду, что адаптация Зеленского в статусе президента Украины пройдёт быстро.

Он также отметил, что не давал оценок деятельности Зеленского на ПМЭФ.