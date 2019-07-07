В Казахстане комиссия начала расследовать причины ЧП на арсенале

Комиссия прибыла в город Арысь на юге Казахстана для служебного расследования по выявлению причин чрезвычайного происшествия на арсенале воинской части.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана, в Арысь «прибыла комиссия Главной инспекции министерства обороны Казахстана для проведения внутреннего служебного расследования по выявлению причин чрезвычайного происшествия».

Инцидент в воинской части произошёл 24 июня, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что на арсенале в воинской части в Арыси произошло порядка 40—50 взрывов.

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале.