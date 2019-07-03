В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале

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Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
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«Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности (это может быть и короткое замыкание электричества, и возгорание легковоспламеняемых предметов (сухостоя, ГСМ), а также иное), халатность должностных лиц и иные версии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту допрошены более 100 человек, а специалисты продолжают осмотры места происшествия и выемку документов, относящихся к делу.

Ержанов уточнил, что вместе с этим проверяются рациональность использования выделенных бюджетных средств для обеспечения безопасности складов с боеприпасами и другие вопросы, связанные с организацией работы на арсеналах.

«По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — заключил он.

Инцидент в воинской части произошёл 24 июня, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что на арсенале в воинской части в Арыси произошло порядка 40—50 взрывов.

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