В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
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«Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности (это может быть и короткое замыкание электричества, и возгорание легковоспламеняемых предметов (сухостоя, ГСМ), а также иное), халатность должностных лиц и иные версии», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, к настоящему моменту допрошены более 100 человек, а специалисты продолжают осмотры места происшествия и выемку документов, относящихся к делу.
Ержанов уточнил, что вместе с этим проверяются рациональность использования выделенных бюджетных средств для обеспечения безопасности складов с боеприпасами и другие вопросы, связанные с организацией работы на арсеналах.
«По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — заключил он.
Инцидент в воинской части произошёл 24 июня, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что на арсенале в воинской части в Арыси произошло порядка 40—50 взрывов.