МВД Казахстана опровергло слухи о больших жертвах в Арыси 

МВД Казахстана опровергло слухи о многочисленных жертвах в результате взрывов на складах воинской части в городе Арысь Туркестанской области.

«Министерство внутренних дел официально заявляет о трёх погибших в городе Арысь. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются», — приводит Интерфакс сообщение МВД.

Отмечается, что департамент полиции Чимкента задержал двух женщин за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы.

«Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел», — добавили в министерстве.

Инцидент в воинской части произошёл 24 июня, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что на арсенале в воинской части в Арыси произошло порядка 40—50 взрывов.