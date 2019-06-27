МВД Казахстана опровергло слухи о больших жертвах в Арыси 

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МВД Казахстана опровергло слухи о многочисленных жертвах в результате взрывов на складах воинской части в городе Арысь Туркестанской области.
МВД Казахстана опровергло слухи о больших жертвах в Арыси 

    «Министерство внутренних дел официально заявляет о трёх погибших в городе Арысь. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются», — приводит Интерфакс сообщение МВД.

    Отмечается, что департамент полиции Чимкента задержал двух женщин за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы.

    «Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел», — добавили в министерстве.

    Инцидент в воинской части произошёл 24 июня, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

    Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что на арсенале в воинской части в Арыси произошло порядка 40—50 взрывов.

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