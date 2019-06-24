После взрывов на военных складах в Казахстане возбуждено дело

После взрывов боеприпасов на военных складах на юге Казахстана, в городе Арысь, возбуждено уголовное дело.

«Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч. 1 («Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих») Уголовного кодекса Республики Казахстан», — говорится в заявлении на сайте МВД Казахстана.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате происшествия в воинской части на юге Казахстана достигло 46 человек.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти приняли решение эвакуировать местных жителей.