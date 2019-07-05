Эксперт оценил требование спикера Рады от Зеленского подписать закон об импичменте

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Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает процедуры импичмента.
Эксперт оценил требование спикера Рады от Зеленского подписать закон об импичменте
  • РИА Новости

«Подпиши он закон, тот вступит в силу и вполне может быть в самое ближайшее время использован против самого Зеленского», — считает Соловейчик.

Как отметил эксперт, если Зеленский не подпишет документ, то будет выглядеть в глазах многих украинцев как человек, который чего-то боится и не хочет выполнять свои предвыборные обещания о прозрачности власти.

По мнению Соловейчика, Зеленский, скорее всего, заветирует этот закон.

Эксперт также отметил, что эти события разворачиваются в преддверии парламентских выборов.

В конце мая Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте президента. Позднее депутаты выступили за исключение проекта из повестки дня.

Зеленский назвал бунтом отказ большинства депутатов рассматривать предложенные им законопроекты.

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