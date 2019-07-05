Эксперт оценил требование спикера Рады от Зеленского подписать закон об импичменте
- РИА Новости
«Подпиши он закон, тот вступит в силу и вполне может быть в самое ближайшее время использован против самого Зеленского», — считает Соловейчик.
Как отметил эксперт, если Зеленский не подпишет документ, то будет выглядеть в глазах многих украинцев как человек, который чего-то боится и не хочет выполнять свои предвыборные обещания о прозрачности власти.
По мнению Соловейчика, Зеленский, скорее всего, заветирует этот закон.
Эксперт также отметил, что эти события разворачиваются в преддверии парламентских выборов.
В конце мая Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте президента. Позднее депутаты выступили за исключение проекта из повестки дня.
Зеленский назвал бунтом отказ большинства депутатов рассматривать предложенные им законопроекты.