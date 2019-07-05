Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает процедуры импичмента.
Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте
  • РИА Новости

«Я направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием срочно подписать закон о временных следственных комиссиях», — цитирует агентство «Украинские новости» парламентария.  

По конституции, как отметил Парубий, у Зеленского есть 15 дней для подписания закона и его возвращения с предложениями. По его словам, этот срок закончился 27 июня.

«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон… теперь вы его можете только подписать», — заявил он в ходе заседания Рады.

12 июня Парубий подписал соответствующий закон

В конце мая Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте президента. Позднее депутаты выступили за исключение проекта из повестки дня.

Зеленский назвал бунтом отказ большинства депутатов рассматривать предложенные им законопроекты.

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