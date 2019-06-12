Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента

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Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.
Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента
  • РИА Новости

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня подписал закон Украины №1098 «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту Украины», — говорится в сообщении.

Рада приняла данный документ 6 июня.

Как сообщает телеканал «112 Украина», согласно Конституции президент Украины в течение 15 дней должен подписать или ветировать подписанный председателем Рады законопроект.

4 июня стало известно, что Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.

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