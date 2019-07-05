Климкин заявил об отсутствии контактов с Зеленским после инаугурации

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не общался с президентом страны Владимиром Зеленским после его инаугурации.
Климкин заявил об отсутствии контактов с Зеленским после инаугурации
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«До этого у меня были разговоры, мне казалось, что тогда ещё не президент Зеленский меня понял. Я набросал ему различных идей и надеюсь, что их используют... После инаугурации таких контактов не было, но это право президента — спрашивать», — заявил Климкин.

При этом он добавил, что контактировал с заместителем главы офиса президента Украины Вадимом Пристайко.

2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

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