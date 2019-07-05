В Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику

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Кирилл Горшенин
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка о планах сотрудничества с Осло по вопросам Арктики.
В Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику
  • РИА Новости

«Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины...  Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии», — заявил сенатор.

По его словам, такой сценарий возможен в случае восстановления украинско-российских партнёрских отношений.

«Можно такое допустить, если Украина вновь когда-нибудь станет партнёром Российской Федерации. Не в обозримом будущем», — сказал Морозов.

Ранее Яцюк заявил, что страна может стать «арктическим игроком».

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