В Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику
- РИА Новости
«Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины... Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии», — заявил сенатор.
По его словам, такой сценарий возможен в случае восстановления украинско-российских партнёрских отношений.
«Можно такое допустить, если Украина вновь когда-нибудь станет партнёром Российской Федерации. Не в обозримом будущем», — сказал Морозов.
Ранее Яцюк заявил, что страна может стать «арктическим игроком».