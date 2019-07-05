В Киеве заявили о планах сотрудничать с Осло в вопросах Арктики

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк не исключил, что страна может стать «арктическим игроком». Об этом сообщает High North News.

Он отметил, что в настоящее время Украина «не участвует в арктической деятельности».

«Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», — заявил Яцюк.

Посол заявил, что подтверждение планов Киева активизировать сотрудничество с Осло по вопросам Арктики было одной из целей его визита.

В мае советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны США «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий.